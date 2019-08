Kildare's Joey Carbery on Ireland team to take on Italy

Rugby's Guinness Summer Series gets under way this Saturday when Ireland host Italy at the Aviva Stadium.

Athy's Joey Carbery has been named at no. 10, while Eadestown's Tadhg Byrne is listed among the replacements.

The full Ireland team reads:

15. Jordan Larmour (St Mary’s College/Leinster) 13 caps

14. Andrew Conway (Garryowen/Munster) 12 caps caps

13. Garry Ringrose (UCD/Leinster) 20 caps

12. Chris Farrell (Young Munster/Munster) 5 caps

11. Dave Kearney (Lansdowne/Leinster) 17



10. Joey Carbery (Clontarf/Munster) 18 caps

9. Luke McGrath (UCD/Leinster) 10 caps



1. Jack McGrath (St Marys College/Leinster) 54 caps

2. Rob Herring (Ballynahinch/Ulster) 7 caps

3. Andrew Porter (UCD/Leinster) 14 caps



4. Devin Toner (Lansdowne/Leinster) 64 caps

5. Jean Kleyn (Munster) 0 caps



6. Rhys Ruddock (St Mary’s College/Leinster) 21 caps CAPT

7. Tommy O’Donnell (UL Bohemians/Munster) 12 caps

8. Jordi Murphy (Lansdowne/Ulster) 27 caps



REPLACEMENTS

16. Niall Scannell (Dolphin/Munster) 14 caps

17. Cian Healy (Clontarf/Leinster) 88 caps

18. John Ryan (Cork Constitution/Munster) 18 caps

19. Iain Henderson (Queens University/Ulster) 44 caps

20. Tadhg Beirne (Lansdowne/Munster) 5 caps

21. Kieran Marmion (Galwegians/Connacht) 25 caps

22. Jack Carty (Buccaneers/Connacht) 3 caps

23. Mike Haley (Munster) 0 caps