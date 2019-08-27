REVEALED: More Electric Picnic stage times
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Electric Arena, The Cosby Tent, Jerry Fish’s Electric Sideshow and Theatre of Food Unveil Their Final Line-Ups
The excitement is building and with just days to go until Picnickers arrive to the fields of Stradbally, the next set of stage times have been revealed. The renowned Electric Arena will host an amazing line-up of Irish and international artists such as James Blake, Jarvis Cocker, Four Tet, Charli XCX, The Streets and Róisín Murphy. The Cosby Stage will see a plethora of incredible performers spanning genres including indie, rock and electro. Jerry Fish’s majestic, magnificent and thrilling Electric Sideshow will be delivering all manner of musical pleasures. This year’s line-up includes The Academic, The Frank and Walters, An Emotional Fish and PowPig among many others!
Spread over four stages, the Theatre of Food programme includes the Main Stage for cookery demos, the Fringe Theatre for workshops and talks, the Drinks Theatre and introducing for the first time, the Garden Stage, where acclaimed chef Caitlin Ruth will be showing festivalgoers how to make their dream of cooking in a food truck come true. See full list of stage times for Electric Arena, The Cosby Stage, Jerry Fish’s ElectricSideshow and Theatre of Food below.
ELECTRIC ARENA
FRIDAY
22.30 - 00.00 JAMES BLAKE
20.45 - 22.00 JARVIS COCKER INTRODUCING JARV IS
19.15 - 20.15 MILES KANE
18.00 - 18.45 TOUCAN
SATURDAY
23.30 - 1.00 FOUR TET
21.45 - 23.00 RICHIE HAWTIN
20.15 - 21.15 METRONOMY
19.00 - 19.45 CHARLI XCX
17.45 - 18.30 FREYA RIDINGS
16.30 - 17.15 OTHERKIN
15.15 - 16.00 LYRA
14.15 - 14.45 AIMÉE
SUNDAY
22.30 - 00.00 THE STREETS
21.15 - 22.00 J HUS
19.30 - 20.30 RÓISÍN MURPHY
16.00 - 17.00 JOHNNY MARR
16.45 - 17.30 SAM FENDER
15.30 - 16.15 KING KONG KOMPANY
14.00 - 14.45 FANGCLUB
COSBY TENT
SATURDAY
23.00 - 00.00 SONS OF KEMET
21.30 - 22.15 YVES TUMOR
20.00 - 20.45 VIAGARA BOYS
18.30 - 19.15 GIRL IN RED
17.15 - 18.00 BIIG PIIG
16.05 - 16.45 SILVERBACKS
15.00 - 15.35 THE CLOCKWORKS
14.00 - 14.30 ISAAC BUTLER
13.00 - 13.30 HAPPYALONE
SUNDAY
23.00 - 00.00 COURTNEY BARNETT
21.30 - 22.30 PARQUET COURTS
20.15 - 21.00 BODEGA
19.00 - 19.45 SASAMI
17.45 - 18.30 SEA GIRLS
16.30 - 17.15 CAVETOWN
15.30 - 16.00 THE WHA
14.30 - 15.00 DECLAN J DONOVAN
THE JERRY FISH ELECTRIC SIDESHOW
FRIDAY
02:00 - 04:00 THE KILO 1977
00:00 - 02:00 BON VOYAGE feat. SHAMON CASSETTE and ARVEENE
23:00 – 00:00 CARNIVAL FIRE SHOW feat, TERRI FIERCE + FAMILY
21:00 - 00:00 SE7EN INCH COLLECTIVE
19:30 - 21:00 DJ MATTIE B
18:00 - 19:30 WILL DE BURCA
SATURDAY
00:00 - 04:00 SIDESHOW DISCO / MOTHER DJ’S
23:00 - 00:00 THE FRANK AND WALTERS
22:00 - 22:40 SACK
21:00 - 21:40 HOME BREW
19:40 - 20:40 THE ACADEMIC
18:40 - 19:20 POWPIG
17:40 - 18:20 SAN PATRICIO MARIACHI BAND
16:40 - 17:20 CROW BLACK CHICKEN
15:40 - 16:20 UNDERSCORE ORCHESTRA
14:50 - 15:20 JACK O’ROURKE
14:00 - 14:30 JOIN ME IN THE PINES
13:10 - 13:40 ODD MORRIS
12:20 - 12:50 MARTIAN SUBCULTURE
11:00 - 12:00 BREATHE WITH THE BEAT (HOUSE OF YOGA)
SUNDAY
00:00 - 02:00 SIDESHOW DISCO / “END OF THE WORLD PARTY” THE KILO 1977
23:00 - 00:00 VERY LOUD SPECIAL GUESTS
21:40 - 22:40 AJO ARKESTRA
20:20 - 21:20 JERRY FISH ELECTRIC SIDESHOW BAND + AN EMOTIONAL FISH
19:20 - 20:00 KID KARATE
18:20 - 19:00 SOMEBODY’S CHILD
17:20 - 18:00 THE PALE
16:30 - 17:00 BLACK BANK FOLK
15:40 - 16:10 CLASSIC YELLOW
14:50 - 15:20 CLARE SANDS
14:00 - 14:30 WOLFF
13:10 - 13:40 LILAC
12:20 - 12:50 SPARKLE
11:20 - 12:20 WOBBLY CIRCUS WORKSHOP
THEATRE OF FOOD
Main Stage
FRIDAY
19.00 - 19.45 JACK CROTTY – MEAT AND TWO VEGAN
18.00 - 18.45 SUSAN STEELE - SEASONS
17.15 - 18.00 LILY RAMIREZ-FORAN - TOO HOT TO HANDLE
16.30 - 17.15 BEAN AND GOOSE – CHOCOLATE HORCHATA
SATURDAY
17.15 - 18.00 BRIAN DONNELLY - BIAREBEL RAMEN
16.30- 17.15 THE CUPCAKE BLOKE - GUESS WHO’S BRACK
15.45 - 16.30 BRIAN MCDERMOTT - TASTE DONEGAL
15.00 - 15.45 HOLLY WHITE - MAKING PLANT-BASED PRACTICAL
14.15 - 15.00 JACK O’KEEFFE - NOTORIOUS P.I.G.
13.30 - 14.15 ERICA AND CONOR DRUM - CHEESE US!
12.45 - 13.30 SINEAD DELAHUNTY – BRUNCH WITH DELICIOUS
SUNDAY
17.15 - 17.45 RUTH O FROM CORNUDE - PIMP YOUR POPCORN
16.30 - 17.15 CHAD BYRNE & JONNY DAVIDSON - CHEF COLAB SAUSAGE SHOWDOWN
15.45 - 16.30 JR RYALL – MAKE BREAD, BUTTER AND JAM FROM SCRATCH
13.30 - 15.30 CHARITY EPic DISCO DRUNCH (SOLD OUT)
Work Shop Fringe
FRIDAY
17.00 - 18.00 GULP 5.0 – THE SCIENCE BEHIND MINDFUL EATING
16.00 - 17.00 KARAN MITTAL (ANANDA) - INDIAN HERITAGE CHAPATTI AND CURRY MASTERCLASS
15.00 - 16.00 JANE RUSSELL - MAKE YOUR OWN SAUSAGES WITH KENWOOD
SATURDAY
18.30 - 19.30 FIONNUALA HARKIN OF WINES DIRECT - WINE WIT AND WISDOM
17.15 - 17.45 THE MINDFUL FARMER – BEING MINDFUL IN A MINEFIELD WORLD
16.00 - 17.00 KEVIN O’TOOLE & SHAM HANIFA - A MINDFUL APPROACH TO EATING
14.30 - 15.30 4HANDS FOOD STUDIO – SPROUTING WORKSHOP
13.00 - 14.00 AILEEN COX BLUNDELL - BABY LED FEEDING
SUNDAY
FeedBack - a series of talks and discussions lead by Food Heroes:
17.00 FEEDBACK DISCUSSION
16.45 - 17.00 GOAT IRELAND - SUSTAINABLE FARMING
16.30 - 16.45 FEAST - EDUCATOIN IN FOOD
16.15 - 16.30 SEAN FERGUSON - BEACH CLEAN CHAMPION
16.00 - 16.15 CONOR SPACEY – FORGET FOOD WASTE
Drinks Theatre
FRIDAY
18.00 - 18.30 EDWARD DILLION SHOW, FEATURING BACARDI, SLANE WHISKEY AND HENNESSY COGNAC
17.30 - 18.00 PAUL LAMBERT - TANTALIZING TIPPLES
17.00 - 17.30 RONAN FARRELL - ALTERNATIVE PACKAGING FOR WINE
SATURDAY
17.30 - 18.00 4HANDS FOOD WORKSHOP - MAKING KOMBUCHA AND GINGER BEER
15.30 - 17.00 EDWARD DILLION SHOW, FEATURING BACARDI, SLANE WHISKEY AND HENNESSY COGNAC
14.30 - 15.00 LYNNE COYLE MW - ROSÉ WINE STYLE
13.30 - 14.00 OISIN DAVIS – THE VIRGIN MARY BAR AND ALCOHOL FREE DRINKS
12.30 - 13.00 ELAINE CULLEN & BIRGITTA HEDIN CURTIN - MOET & SMOKED SALMON
SUNDAY
16.00 - 17.00 EDWARD DILLION SHOW, FEATURING BACARDI, SLANE WHISKEY AND HENNESSY COGNAC
15.30 - 16.00 MAJKEN BECH - AIMSIR JUICES AND DRINKS
15.00 - 15.30 WHELEHANS WINES – MATCHING WINE WITH STREET FOOD AND BBQ FLAVOURS
14.30 - 15.00 BRYAN MCCARTHY AND FRIENDS – THE SINGLE FIELD COCKTAIL
Garden Stage
FRIDAY
17.30 - 18.00 MARTIN SHANAHAN – SEAFOOD ON THE BIG GREEN EGG
16.00 - 17.00 BIG FREE EGG MASTERCLASS WITH ALL ALFRESCO
SATURDAY
16.30 - 17.30 BIG FREE EGG MASTERCLASS WITH ALFRESCO
16.00 - 16.30 KWANGHI CHAN – ASIAN-STYLE TOMAHAWK STEAK AND SMOKED AUBERGINE ON THE BIG GREEN EGG
14.00 - 16.00 CAITLIN RUTH FOOD TRUCK – SUSTAINABLE FOOD TRUCK CLASSICS (classes run through the afternoon, limited space, so first come first served)
SUNDAY
15.30 - 16.00 LESLIE WILLIAMS – THE PERFECT BBQ STEAK MASTERCLASS, COOKED ON THE BIG GREEN EGG
14.30 - 15.30 MATCHING WINE WITH STREET FOOD AND BBQ FLAVOURS FEATING WHELEHANS WINES, CAITLIN RUTH FOOD TRUCK, BIG GREEN EGG AND ACHILL ISLAND LAMB
13.30 - 14.00 JP MCMAHON - SHELLFISH AND SEAWEED ON THE BIG GREEN EGG
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