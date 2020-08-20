Your guide to all the live sport on TV this weekend

Colm Kinsella

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Colm Kinsella

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colm.kinsella@iconicnews.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

THURSDAY, AUGUST 20

GOLF
WOMEN'S BRITISH OPEN
SKY SPORTS GOLF, 10.30

RACING
EBOR FESTIVAL
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30

GOLF
WALES OPEN
SKY SPORTS GOLF, 1.30

SOCCER
ST JOHNSTONE V ABERDEEN
SKY SPORTS FOOTBALL, 7PM

GOLF
THE NORTHERN TRUST
SKY SPORTS GOLF, 7.30

FRIDAY, AUGUST 21

RUGBY
WESTERN FORCE V REDS
SKY SPORTS ACTION, 10AM

RACING
EBOR FESTIVAL
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30

RUGBY
BENETTON V ZEBRE
EIRSPORT, 6.55PM

GAELIC FOOTBALL
DR CROKES V AUSTIN STACKS
TG4, 7.15

SOCCER
SHAMROCK RVS V SHELS
RTE 2, 7.30

SATURDAY, AUGUST 22

RUGBY
BRUMBIES V WARATAHS
SKY SPORTS ACTION, 10.10

GOLF
WALES OPEN
SKY SPORTS GOLF, 11.30

RUGBY
LEINSTER V MUNSTER
EIRSPORT, 6.30PM

GOLF
THE NORTHERN TRUST
SKY SPORTS GOLF, 7PM

BOXING
K TAYLOR V D PERSOON
SKY BOX OFFICE, 7PM

SUNDAY, AUGUST 23

GOLF
WALES OPEN
SKY SPORTS GOLF, 11.30AM

GAELIC FOOTBALL
KILLARNEY L V K O'RAHILLY
RTE2, 3.30

RUGBY
CONNACHT V ULSTER
TG4, 4.10

ATHLETICS
NATIONAL C'SHIPS
RTE2, 5.30PM

SOCCER
CHAMPIONS LEAGUE FINAL
VIRGIN MEDIA ONE, 7PM