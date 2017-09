Royal Curragh bid for All Ireland glory

Royal Curragh play Castle Hume and Ballina face Ballykisteen in the semi-finals of the GUI All-Ireland Four-Ball Inter-Club Championship at Millicent on Saturday, 16 September.

Royal Curragh v Castle Hume: Matches at 12-minute intervals (Royal Curragh names first)

0900 Stephen Kinneavey (17) & Patrick Mangan (19) v Malcolm Branley (18) & Ryan Bell (18).

Thomas Powell (16) & Shane O'Callaghan (21) v Ryan Corrigan (18) & Fred Cowan (18).

Ricky Geraghty (17) & John Delaney (19) v Mark Masterson (17) & Steven Reid (19).

Derek Kelly (17) & Frank Archbold (19) v Paul Holder (19) & Joe Woods (17).

Pat Freeman (16) & Paul Duignan (20) v Fergal Lunny (16) & Damien Love (20).