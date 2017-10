Kildare Allianz Football and Hurling Fixtures 2018

The dates, venues and times for the Allianz Football and Hurling Leagues for 2018 have been released.

Fixture of note:

Kerry v Kildare will be played on Saturday March 17 (St Paddy’s Day) in Tralee with a 7 pm throw-in.

27.01.2018 (Sat) Allianz Football League Roinn 1

Páirc an Chrócaigh 19:00 Áth Cliath v Cill Dara

28.01.2018 (Sun) Allianz Hurling League Roinn 2A

Round 1 St Conleth’s Park, Newbridge 14:00 Cill Dara v An Mhí

04.02.2018 (Sun) Allianz Football League Roinn 1

Round 2 St Conleth’s Park, Newbridge 14:00 Cill Dara v Muineachán

04.02.2018 (Sun) Allianz Hurling League Roinn 2A

Round 2 TEG Cusack Park, Mullingar 12:30 An Iarmhí v Cill Dara

11.02.2018 (Sun) Allianz Football League Roinn 1

Round 3 St Conleth’s Park, Newbridge 14:00 Cill Dara v Tír Eoghain

18.02.2018 (Sun) Allianz Hurling League Roinn 2A

Round 3 St Conleth’s Park, Newbridge 14:00 Cill Dara v Ciarraí

25.02.2018 (Sun) Allianz Football League Roinn 1

Round 4 Fr. Tierney Park, Ballyshannon 14:00 Dún na nGall v Cill Dara

Allianz Hurling League Roinn 2A

Round 4 Netwatch Cullen Park, Carlow 14:00 Ceatharlach v Cill Dara

04.03.2018 (Sun) Allianz Football League Roinn 1

Round 5 St Conleth’s Park, Newbridge 14:00 Cill Dara v Maigh Eo

04.03.2018 (Sun) Allianz Hurling League Roinn 2A

Round 5 McGovern Park, Ruislip 13:00 Londain v Cill Dara

17.03.2018 (Sat) Allianz Football League Roinn 1

Round 6Austin Stack Park, Tralee 19:00 Ciarraí v Cill Dara

25.03.2018 (Sun) Allianz Football League Roinn 1

Round 7 St Conleth’s Park, Newbridge 15:00 Cill Dara v Gaillimh