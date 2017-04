Kildare hurlers face Mayo

Kildare hurlers open their Christy Ring campaign today, Saturday April 22, when they take on Mayo in Ballina Stephenites with a 3 pm throw-in.

Manager, Joe Quaid, and his backroom team have named their starting side for this opener and it reads as follows:

1. Paul Dermody Éire Óg Corrachoill

2. Cian Forde Maynooth; 3. John Doran Leixlip, 4. Niall Ó Muineacháin Celbridge;

5. Michael Reidy Dromin Athlacca 6. Mark Moloney Celbridge 7. Ross Bergin Naas;

8. Paul Divilly Confey, 9. Chris Bonus Clane;

10. Michael Purcell Naas, 11. David Reidy Dromin Athlacca, 12. Jack Sheridan Naas;

13. Brian Byrne Naas 14. Richard Ryan Naas 15. Mark Delaney Coill Dubh.

Subs: 16. Paddy McKenna Clane 17. Dinny Stapleton Seán Tracey’s 18. John Mulhall St Martin’s 19. Peter Moran Naas 20. Paudie Ryan Ardclough 21. Shane Ryan Clane; 22. Paddy Moloney Celbridge; 23. Tadhg Forde Maynooth; 24. Sean Gainey Naas 25. Dylan Brereton Coill Dubh; 26. Conor Gordon Coill Dubh.